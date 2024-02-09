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Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 342 рабочих и 156 машин

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 342 сотрудника коммунальных служб и 156 единиц спецтехники. Уборка города ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошедшие сутки на улицах уральской столицы трудились 418 дорожных рабочих и 360 единиц снегоуборочной техники. На полигоны было вывезено 9 тыс. т снега, израсходовано 70 т песка и 28,6 т реагентов.
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