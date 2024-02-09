Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 342 рабочих и 156 машин

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 391 сотрудника ...09.02.2024 Сегодня на уборку Екатеринбурга от последствий снегопада вышло 223 единицы спецтехники и 386 сотрудников коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вывели 386 ...07.02.2024 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 389 рабочих и 229 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 389 сотрудников коммунальных служб ...01.02.2024 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 383 сотрудника коммунальных служб и 203 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада было ...24.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...