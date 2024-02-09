Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 342 рабочих и 156 машин

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 342 сотрудника коммунальных служб и 156 единиц спецтехники. Уборка города ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В прошедшие сутки на улицах уральской столицы трудились 418 дорожных рабочих и 360 единиц снегоуборочной техники. На полигоны было вывезено 9 тыс. т снега, израсходовано 70 т песка и 28,6 т реагентов.

Материалы по теме

Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 208 машин и 391 дорожный рабочий

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 391 сотрудника ...

Сегодня на уборку Екатеринбурга от последствий снегопада вышло 223 единицы спецтехники и 386 сотрудников коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вывели 386 ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 389 рабочих и 229 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 389 сотрудников коммунальных служб ...

Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 383 сотрудника коммунальных служб и 203 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада было ...

Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...