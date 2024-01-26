Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 383 сотрудника коммунальных служб и 203 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 207 спецмашин и 391 дорожного ...24.01.2024 Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 219 спецмашин и 388 сотрудников коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...22.01.2024 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вывели 384 дорожных рабочих и 216 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 384 ...25.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...24.10.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 353 дорожных рабочих и 149 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 353 ...