Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада вышли 383 сотрудника коммунальных служб и 203 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада было выведено 203 спецмашины и 383 дорожных рабочих. Уборка города производится в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Так, за прошедшие сутки на улицах города работали 504 дорожника и 474 снегоуборочные машины. На полигоны было вывезено 11,3 тыс. т снега, израсходовано 43,4 т песка и 123,4 т реагентов.

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