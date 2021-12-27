Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по величине портфеля займов в ломбардах

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловская область попала в топ-10 рейтинга российских регионов по величине портфеля займов в ломбардах. Ее доля от совокупного портфеля составила 4%, сообщает пресс-служба Банка России.



Лидерами этого рейтинга стали Москва (17% совокупного портфеля) и Санкт-Петербург (8%).



Портфель займов в ломбардах Свердловской области, по данным на 2022 год, составлял 1,92 млрд руб. С этим результатом регион также вошел в топ-10, где верхние строчки заняли Москва (7,18 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,47 млрд руб.) и Ростовская область (2,89 млрд руб.).



Согласно данным регулятора, портфель займов ломбардов в России увеличился с начала 2023 года на 22%. По состоянию на 30 сентября 2023 года он достиг 52,5 млрд руб.