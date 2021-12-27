УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по величине портфеля займов в ломбардах

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловская область попала в топ-10 рейтинга российских регионов по величине портфеля займов в ломбардах. Ее доля от совокупного портфеля составила 4%, сообщает пресс-служба Банка России.

Лидерами этого рейтинга стали Москва (17% совокупного портфеля) и Санкт-Петербург (8%).

Портфель займов в ломбардах Свердловской области, по данным на 2022 год, составлял 1,92 млрд руб. С этим результатом регион также вошел в топ-10, где верхние строчки заняли Москва (7,18 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,47 млрд руб.) и Ростовская область (2,89 млрд руб.).

Согласно данным регулятора, портфель займов ломбардов в России увеличился с начала 2023 года на 22%. По состоянию на 30 сентября 2023 года он достиг 52,5 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.12.2021 Жители Челябинской области за девять месяцев заняли в ломбардах более 12 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 27.12.2021. Жители Челябинской области в январе-сентябре 2021 года заключили в ломбардах более 1 млн ...

01.11.2017 За II квартал число ломбардов в России сократилось на 128 отделений

УрБК, Москва, 01.11.2017. В II квартале 2017 года количество ломбардов составило 7 тыс. 015, что на 128 меньше ...

19.06.2017 В Свердловской области портфель микрозаймов МФО с начала года вырос на 21,9%

Свердловская область вошла в топ-25 регионов с наибольшей динамикой роста портфеля микрозаймов (займов «до зарплаты»). ...

19.06.2017 В Свердловской области портфель микрозаймов МФО с начала года вырос на 21,9%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2017. Свердловская область вошла в топ-25 регионов с наибольшей динамикой роста портфеля ...

06.07.2012 ОАО «ВУЗ-банк» вошел в топ-200 банков России по величине ссудного портфеля

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2012. Аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг российских банков по объему кредитного ...

Популярные новости
23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой26.01.2024Мария Швецова: «Терминал Е» будет непохож на ESTORY16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом
Архив новостей
Февраль 2024 (502)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18