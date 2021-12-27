Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по величине портфеля займов в ломбардах

УрБК, Челябинск, 27.12.2021. Жители Челябинской области в январе-сентябре 2021 года заключили в ломбардах более 1 млн ...01.11.2017 За II квартал число ломбардов в России сократилось на 128 отделений
УрБК, Москва, 01.11.2017. В II квартале 2017 года количество ломбардов составило 7 тыс. 015, что на 128 меньше ...19.06.2017 В Свердловской области портфель микрозаймов МФО с начала года вырос на 21,9%
Свердловская область вошла в топ-25 регионов с наибольшей динамикой роста портфеля микрозаймов (займов «до зарплаты»). ...19.06.2017 В Свердловской области портфель микрозаймов МФО с начала года вырос на 21,9%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2017. Свердловская область вошла в топ-25 регионов с наибольшей динамикой роста портфеля ...06.07.2012 ОАО «ВУЗ-банк» вошел в топ-200 банков России по величине ссудного портфеля
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2012. Аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг российских банков по объему кредитного ...