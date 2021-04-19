УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:24

Центробанк включил в реестр 50 ломбардов и исключил 39 в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 05.04.2024. Впервые за три года Банк России включил в реестр ломбардов больше организаций, чем исключил из него. В I квартале 2024 года в реестр регулятора вошло 50 ломбардов, и 39 компаний ЦБ из него исключил, пишет «Коммерсантъ».

«Как правило, количество выведенных из реестра компаний превышало число вошедших в него 1,5-4 раза. Участники рынка уверены, что новая динамика связана не с ростом популярности отрасли, а с дроблением бизнеса существующих игроков», — пишет издание.

По мнению председателя совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, если на рынке и будут появляться новые игроки, то через слияния и поглощения либо через организацию ломбардов в рамках вертикально интегрированных ювелирных холдингов. Организовать ломбардный бизнес с нуля в России на сегодняшний день крайне сложно, подчеркнул он.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.04.2021 Банк России ограничил работу 36 ломбардов на Среднем Урале

В Свердловской области 51 ломбард прошел проверку ЦБ РФ на соответствие требованиям закона и попал в государственный ...

19.04.2021 Банк России ограничил работу 36 ломбардов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Свердловской области 51 ломбард прошел проверку ЦБ РФ на соответствие требованиям ...

01.11.2017 За II квартал число ломбардов в России сократилось на 128 отделений

УрБК, Москва, 01.11.2017. В II квартале 2017 года количество ломбардов составило 7 тыс. 015, что на 128 меньше ...

08.12.2016 За два года число ломбардов, передающих данные о клиентах в НБКИ, выросло вдвое

УрБК, Москва, 08.12.2016. С 2014 года число подключенных к Национальному бюро кредитных историй (НБКИ, один из ...

02.03.2015 Количество ломбардов в РФ может резко сократиться

УрБК, Москва, 02.03.2015. Центробанк РФ подготовил поправки в закон о ломбардах, которые могут привести к резкому ...

Популярные новости
06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов06.03.2024Игорь Сутягин: Капремонт социальных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности
Архив новостей
Апрель 2024 (148)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18