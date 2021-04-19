Центробанк включил в реестр 50 ломбардов и исключил 39 в I квартале 2024 года

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Банк России ограничил работу 36 ломбардов на Среднем Урале

В Свердловской области 51 ломбард прошел проверку ЦБ РФ на соответствие требованиям закона и попал в государственный ...

Банк России ограничил работу 36 ломбардов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Свердловской области 51 ломбард прошел проверку ЦБ РФ на соответствие требованиям ...

За II квартал число ломбардов в России сократилось на 128 отделений

УрБК, Москва, 01.11.2017. В II квартале 2017 года количество ломбардов составило 7 тыс. 015, что на 128 меньше ...

За два года число ломбардов, передающих данные о клиентах в НБКИ, выросло вдвое

УрБК, Москва, 08.12.2016. С 2014 года число подключенных к Национальному бюро кредитных историй (НБКИ, один из ...

Количество ломбардов в РФ может резко сократиться

УрБК, Москва, 02.03.2015. Центробанк РФ подготовил поправки в закон о ломбардах, которые могут привести к резкому ...