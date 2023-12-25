В Челябинске аренда студий за год подорожала на 43%

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды студий в январе 2024 года составила 22 тыс. руб. За год этот показатель вырос ...Вчера, 13:45 В Екатеринбурге спрос на аренду студий за год вырос на 60%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды студий в январе 2024 года составила 22 тыс. ...25.12.2023 В Челябинске предложение на рынке аренды «однушек» за год снизилось на 13%
УрБК, Челябинск, 25.12.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в ноябре 2023 года составила 18 тыс. руб. Об ...06.10.2023 В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть
УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...