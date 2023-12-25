В Челябинске аренда студий за год подорожала на 43%

УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды студий в январе 2024 года составила 20 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 43%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Также в число городов РФ с заметным подорожанием аренды студий попали Пермь (+67%), Тула (+56%), Ульяновск (+54%), Саратов (+47%), Нижний Новгород (+47%).



Согласно данным сервиса, спрос на аренду студий в столице Южного Урала за год вырос на 38%, предложение — на 18%.



Кроме того, в Челябинске 22% от всех предложений в аренду составляют квартиры такого формата. Доля спроса — 20%.