Специалисты «Россети» — МЭС Урала заменят в Свердловской области более 86 км грозотроса на 11 линиях электропередачи

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В 2023-2024 годах энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменят почти 40 км ...28.12.2022 Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала повысили грозоупорность линий электропередачи 220-500 кВ в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2022 году заменили почти 200 км ...31.05.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменят 184 километра грозотроса на 14 линиях электропередачи в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») проведут модернизацию 14 линий электропередачи для ...12.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи ...11.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» смонтировали более 220 км нового грозозащитного троса на ЛЭП Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») смонтировала более 220 км нового ...