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Специалисты «Россети» — МЭС Урала заменят в Свердловской области более 86 км грозотроса на 11 линиях электропередачи

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году заменят в Свердловской области более 86 км грозотроса на 11 линиях электропередачи 220-500 кВ. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

На предприятии отмечают, что при модернизации используется современный трос российского производства, предназначенный для защиты ЛЭП от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений. Грозотрос обладает высокими эксплуатационными свойствами: механической прочностью, термостойкостью и устойчивостью к коррозии.

В настоящее время проводятся работы на ЛЭП 220-500 кВ, которые питают Первоуральск, Ревду, крупные заводы: Среднеуральский медеплавильный, Первоуральский новотрубный, Ревдинский метизно-металлургический.

Особое внимание энергетики уделяют энергообъектам, участвующим в схеме выдачи мощности крупнейшей электростанции области — Рефтинской ГРЭС.
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