Энергетики «Россети» — МЭС Урала модернизировали грозозащиту на ЛЭП в южной части Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В 2023-2024 годах энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменят почти 40 км грозотроса, обновят оборудование для защиты ЛЭП от воздействия грозовых перенапряжений, проведут расчистку просеки. Работы будут проведены на линии 500 кВ «Рефтинская ГРЭС — Исеть», участвующей в схеме выдачи мощности Белоярской АЭС и Рефтинской ГРЭС. Проект позволит минимизировать риски возможных технологических нарушений из-за погодных явлений.
Как сообщает пресс-служба компании, специалисты заменили первые километры грозотроса, обеспечивающего защиту ЛЭП от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений. В процессе эксплуатации защитный трос теряет свои свойства и требует замены.
По словам специалистов, используется современный грозотрос российского производства с высокой механической прочностью и устойчивостью к коррозии. Срок его службы составляет не менее 50 лет.
Для повышения грозоупорности линии также будут отремонтированы контуры заземления. Дополнительно энергетики установят на ЛЭП новые гасители вибрации и распорки для уменьшения колебаний проводов.
Добавим, что протяженность линии «Рефтинская ГРЭС — Исеть» составляет 117,6 км. От ее стабильной работы зависит электроснабжение города Каменска-Уральского, входящего в тройку лидеров по численности населения в Свердловской области, а также предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, пищевой и легкой промышленности.
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