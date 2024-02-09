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Санаторий ММК «Металлург» на конкурсе «Здравница года-2023» был признан одним из лучших

УрБК, Магнитогорск, 20.02.2024. Санаторий ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» «Металлург», расположенный в Ессентуках, в результате народного голосования стал победителем в номинации «Комплексное оздоровление» конкурса «Здравница года-2023». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Итоги конкурса, организатором которого при поддержке министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края стала редакция газеты «Комсомольская правда», подвели 15 февраля в Кисловодске.

Напомним, что на данный момент в санатории «Металлург» ведется подготовка к строительству нового спального корпуса на 150 мест. Предполагается, что новый корпус позволит увеличить вместимость здравницы на 30%.
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