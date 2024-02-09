Санаторий ММК «Металлург» на конкурсе «Здравница года-2023» был признан одним из лучших

УрБК, Магнитогорск, 09.02.2024. В санатории «Металлург» Магнитогорского металлургического комбината (ММК), ...21.03.2023 Для кавказского санатория ММК построят новый спальный комплекс
УрБК, Магнитогорск, 21.03.2023. В санатории «Металлург» в Ессентуках стартовала подготовка к строительству нового ...08.02.2023 Профориентационный проект ММК для детей стал лауреатом федерального конкурса
УрБК, Магнитогорск, 08.02.2023. Профориентационная программа Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО ...15.05.2018 Благотворительный фонд «Металлург» стал лауреатом конкурса «Меняющие мир»
УрБК, Магнитогорск, 15.05.2018. Благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский ...01.09.2017 Санаторий ММК вошел в пятерку лучших рейтинга «Элита нации»
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Санаторий «Металлург», который принадлежит Магнитогорскому металлургическому комбинату ...