Для кавказского санатория ММК построят новый спальный комплекс

УрБК, Магнитогорск, 21.03.2023. В санатории «Металлург» в Ессентуках стартовала подготовка к строительству нового спального корпуса. Договор о проектировании здания уже подписан. Учреждение почти 60 лет является частью группы компаний Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



В управлении информации и общественных связей ММК отметили, что сейчас находящийся на курорте Кавказских Минеральных Вод лечебно-оздоровительный комплекс может предложить гостям множество лечебных программ и оздоровительных процедур.



По словам директора ООО «Санаторий «Металлург» Сергея Лукьянова, каждый год его посещают до 10 тыс. сотрудников ММК и более 30 тыс. гостей со всей страны. За раз учреждение может принять 385 человек, но высокий спрос на путевки показал необходимость строительства нового корпуса.



«Вопрос о строительстве нового корпуса поднимался неоднократно в предыдущие годы, но по тем или иным причинам откладывался. И вот в конце 2022 года на совещании по развитию санатория председателем совета директоров Виктором Рашниковым было принято решение о детальной проработке строительства нового корпуса», — рассказал С. Лукьянов.



Спальный корпус на 150 мест, общий проект которого уже визуализирован и утвержден руководством ММК, будет вписан в уже существующий архитектурный ансамбль санатория. Недавно был подписан договор о детальном проектировании здания, которое займет около полугода. Затем стартуют строительные работы. Ожидается, что новый корпус позволит увеличить вместимость здравницы на 30%.



Санаторий «Металлург» основан в 1964 году и занимает 6 га в центре курортной зоны Ессентуков. Здесь имеется современный медицинский центр с новейшим передовым оборудованием, плавательный бассейн, спортивный зал, теннисный корт, волейбольная площадка, охраняемая автостоянка, киноконцертный зал, библиотека, игровые площадки. Часть жилых корпусов представляют собой старинные дачи — отреставрированные объекты культурного наследия регионального значения. В 2019 году санаторию была присвоена категория «Три звезды».