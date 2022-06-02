ПНТЗ вложил свыше 19 млн рублей в организацию летнего отдыха для детей сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) направил более 19 млн руб. на организацию летнего отдыха для 540 детей сотрудников предприятия. Компания компенсировала 80% стоимости путевок в загородный физкультурно-оздоровительный комплекс в Первоуральске для детей в возрасте от шести до 15 лет.



Как сообщает пресс-служба предприятия, для детей организовали четыре тематические смены, направленные на вовлечение ребят в решение экологических проблем и сохранение окружающей среды, развитие технических способностей, профориентацию и выявление лидерских качеств. Одна из смен — профсоюзная — в двенадцатый раз прошла при поддержке профкома ПНТЗ.



Кроме этого, профсоюзный комитет предприятия традиционно организовал для более чем 40 детей и внуков сотрудников поездку в санаторий в регион Кавказских Минеральных Вод.



«Субсидирование путевок в санатории и загородные лагеря предусмотрено коллективным договором ПНТЗ и является неотъемлемой частью социальной деятельности предприятия. Наряду с индивидуальным детским отдыхом, предприятие предоставляет возможность и семейного отдыха. Вместе с детьми или другими близкими родственниками сотрудники могут пройти санаторно-курортное лечение на побережье Черного моря, а также в горном районе Архыз Карачаево-Черкесии. Только в первом полугодии 2023 года льготные путевки по этим направлениям получили около 400 человек», — рассказала директор по управлению персоналом ПНТЗ Наталья Бабилурова.



Количество социальных программ ПНТЗ, направленных на формирование благоприятных условий труда и жизни сотрудников, регулярно увеличивается. Так, в 2023 году расширился список учреждений для отдыха на берегу Черного моря.



Кроме того, на обновленной корпоративной базе отдыха «Сосновый бор» в Первоуральске запущена оздоровительная программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Также работники ПНТЗ, которым по результатам профилактического осмотра рекомендовано пройти санаторно-курортное лечение, могут бесплатно получить путевки в санатории Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев.