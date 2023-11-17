В санатории ММК в Ессентуках приступили к реализпации крупного инвестпроекта

УрБК, Магнитогорск, 17.11.2023. На территории магнитогорского городского курорта «Притяжение» приступили к ...21.03.2023 Для кавказского санатория ММК построят новый спальный комплекс
УрБК, Магнитогорск, 21.03.2023. В санатории «Металлург» в Ессентуках стартовала подготовка к строительству нового ...12.10.2017 «Карабашмедь» завершила капитальный ремонт корпоративного санатория «Синегорье»
УрБК, Челябинск, 12.10.2017. ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания») завершило капитальный ремонт ...17.07.2017 В санатории ММК построили еще один корпус
УрБК, Челябинск, 17.07.2017. Ко Дню металлурга в санатории «Юбилейном» Магнитогорского металлургического комбината был ...15.06.2011 В Свердловской области официально открыто 17 пляжей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2011. В Свердловской области сотрудниками МЧС приняты к эксплуатации 17 пляжей. Об этом ...