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В санатории ММК в Ессентуках приступили к реализпации крупного инвестпроекта

УрБК, Магнитогорск, 09.02.2024. В санатории «Металлург» Магнитогорского металлургического комбината (ММК), расположенном в Ессентуках, началось строительство нового спального корпуса, что позволит увеличить вместимость лечебно-оздоровительного комплекса на треть и создать на территории курорта 85 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В санатории ММК в Ессентуках приступили к реализпации крупного инвестпроекта
Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Современное эргономичное пятиэтажное здание на 150 гостей, которое гармонично впишется в существующий архитектурный ансамбль санатория «Металлург», основанного в 1966 году, планируется соединить теплым переходом с другими корпусами.

Кроме того, проект предусматривает строительство и реконструкцию технических сооружений, развитие внутренней инфраструктуры и медицинской базы, а на прилегающей территории будет создана зеленая зона с цветниками, детской площадкой, дорожками и скамейками.

На предприятии отмечают, что новый корпус — важный этап в развитии не только санатория, но и в целом круглогодичной туристической инфраструктуры Ессентуков, являющихся частью системы курортов Кавказских Минвод. Среди гостей санатория как работники Группы ПАО «ММК», так и отдыхающие из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Сейчас на месте будущего здания производятся демонтажные работы и подготовка площадки. Завершить строительство планируется через 2,5 года.
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