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В Екатеринбурге объем новых торговых площадей в 2024 году может превысить 140 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В Екатеринбурге в 2024 году откроются два новых торговых центра — ТЦ «Золотой» (137,9 тыс. кв. м.) и Enter (3,6 тыс. кв. м.). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.

При этом, согласно данным организации, в случае реализации анонсированных проектов, наибольший объем новых торговых площадей среди исследованных городов РФ придется на Екатеринбург.

В целом по стране объем ввода арендопригодных площадей в этом году может оказаться максимальным с 2016 года: анонсировано 24 торговых центра на 562 тыс. кв. м.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, положительная динамика в объеме открытий в 2024 году связана с реализацией перенесенных объектов с 2022 и 2023 годов, а также площадями нескольких довольно крупных проектов в составе многофункциональных объектов и транспортно-пересадочных узлов.
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