В Екатеринбурге объем новых торговых площадей в 2024 году может превысить 140 тыс. кв. метров

В Екатеринбурге в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 640 кв. м. торговых площадей. По сравнению с предыдущим годом ...31.01.2024 В Челябинске на 1 тыс. жителей приходится 449 кв. метров торговых площадей
УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 449 кв. м. торговых площадей. По ...31.01.2024 В Екатеринбурге обеспеченность жителей торговыми площадями за год снизилась на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 640 кв. м. торговых площадей. ...01.12.2017 Объем ввода торговых площадей в РФ в 2017 году снизится на 70%
Ввод торговых площадей в России в 2017 году сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил директор ...01.12.2017 Объем ввода торговых площадей в РФ в 2017 году снизится на 70%
УрБК, Москва, 01.12.2017. Ввод торговых площадей в России в 2017 году сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. ...