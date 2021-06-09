В Екатеринбурге обеспеченность жителей торговыми площадями за год снизилась на 5,7%

Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников РФ по обеспеченности качественными торговыми площадями (в ...09.06.2021 Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников РФ по обеспеченности ...17.03.2021 Обеспеченность торговыми площадями жителей Среднего Урала за год выросла на 3%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Обеспеченность торговыми площадями жителей Среднего Урала в 2020 году выросла на 3%. Об ...22.08.2019 Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди ...24.05.2012 Рейтинг городов — лидеров по насыщенности торговыми центрами возглавили Краснодар, Екатеринбург и Уфа
УрБК, Москва, 24.05.2012. По итогам исследования INFOLine Developer Russia TOP-100, в рамках которого агентство ...