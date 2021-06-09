УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 449 кв. м. торговых площадей. По ...Вчера, 16:02 В Екатеринбурге обеспеченность жителей торговыми площадями за год снизилась на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 640 кв. м. торговых площадей. ...09.06.2021 Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями
Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников РФ по обеспеченности качественными торговыми площадями (в ...17.03.2021 Обеспеченность торговыми площадями жителей Среднего Урала за год выросла на 3%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Обеспеченность торговыми площадями жителей Среднего Урала в 2020 году выросла на 3%. Об ...22.08.2019 Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди ...