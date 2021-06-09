В Екатеринбурге обеспеченность жителей торговыми площадями за год снизилась на 5,7%

В Екатеринбурге в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 640 кв. м. торговых площадей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 5,7%, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.



В среднем для 15 городов-миллионников обеспеченность качественными торговыми площадями по итогам 2023 года составила 500 кв. м. на 1 тыс. человек. Это на 1,5% меньше, чем в 2022 году, когда она достигала 507 кв. м.



Аналитики NF Group связывают снижение обеспеченности жителей торговыми площадями с отсутствием открытий новых торговых центров и ростом численности населения.