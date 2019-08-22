В Челябинске на 1 тыс. жителей приходится 449 кв. метров торговых площадей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 640 кв. м. торговых площадей. ...22.08.2019 Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Екатеринбург занимает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди ...26.04.2013 Уровень обеспеченности торговыми площадями в Екатеринбурге достиг европейских показателей
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2013. Уровень обеспеченности торговыми площадями в Екатеринбурге сравнялся с аналогичным ...26.04.2013 Уровень обеспеченности торговыми площадями в Екатеринбурге достиг европейских показателей
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2013. Уровень обеспеченности торговыми площадями в Екатеринбурге сравнялся с аналогичным ...24.05.2012 Рейтинг городов — лидеров по насыщенности торговыми центрами возглавили Краснодар, Екатеринбург и Уфа
УрБК, Москва, 24.05.2012. По итогам исследования INFOLine Developer Russia TOP-100, в рамках которого агентство ...