В Челябинске на 1 тыс. жителей приходится 449 кв. метров торговых площадей

УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 449 кв. м. торговых площадей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 0,3%, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.



Лидерами рейтинга по обеспеченности жителей торговыми площадями стали Самара (771 кв. м.), Екатеринбург (640), Нижний Новгород (594), Москва (574) и Воронеж (520).



По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, снижение обеспеченности торговыми площадями в 2023 году объясняется сдерживанием запуска новых проектов, вызванным низкой девелоперской активностью в 2021-2022 годах из-за экономических и регуляторных неопределенностей. Также происходили задержки ввода новых торговых объектов.

