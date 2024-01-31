В Екатеринбурге объем новых торговых площадей в 2024 году может превысить 140 тыс. кв. метров

В Екатеринбурге в 2024 году откроются два новых торговых центра — ТЦ «Золотой» (137,9 тыс. кв. м.) и Enter (3,6 тыс. кв. м.). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.



При этом, согласно данным организации, в случае реализации анонсированных проектов, наибольший объем новых торговых площадей среди исследованных городов РФ придется на Екатеринбург.



В целом по стране объем ввода арендопригодных площадей в этом году может оказаться максимальным с 2016 года: анонсировано 24 торговых центра на 562 тыс. кв. м.



По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, положительная динамика в объеме открытий в 2024 году связана с реализацией перенесенных объектов с 2022 и 2023 годов, а также площадями нескольких довольно крупных проектов в составе многофункциональных объектов и транспортно-пересадочных узлов.