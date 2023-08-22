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Вчера, 15:41

Общая сумма подлежащих взысканию в пользу банков долгов россиян за год выросла более чем на 200 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.02.2024. Общая сумма долгов, подлежащих взысканию с граждан России в пользу банков, достигла 3,26 трлн руб. За год этот показатель вырос более чем на 200 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Согласно данным ведомства, в прошлом году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 4,5 млн единиц. Для сравнения: в 2021-м их было 16,1 млн, в 2020 году — 12,9 млн.

Среди регионов РФ по состоянию на начало 2024 года самое большое число неплательщиков по кредитам оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях.

Отмечается, что объемы долгов к взысканию увеличиваются одновременно с общими цифрами по кредитованию. Согласно наиболее свежим данным Центробанка, на начало 2024 года общий объем кредитной задолженности жителей РФ перед банками достиг 33,7 трлн руб. против 27,4 трлн руб. в 2022-м. Из них в «просрочке» оказались 1,2 трлн руб.
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