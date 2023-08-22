Общая сумма подлежащих взысканию в пользу банков долгов россиян за год выросла более чем на 200 млрд рублей

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В России за первые шесть месяцев 2023 года количество неплательщиков по банковским кредитам увеличилось до 17,7 млн. ...

В России за полгода количество должников по кредитам выросло почти до 18 млн

УрБК, Москва, 22.08.2023. В России за первые шесть месяцев 2023 года количество неплательщиков по банковским кредитам ...

В 2018 году приставы получили производств по взысканию долгов граждан по кредитам на 2 трлн рублей

В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию задолженности граждан по кредитам на ...

В 2018 году приставы получили производств по взысканию долгов граждан по кредитам на 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 20.08.2018. В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию ...

Судебные приставы могут списать почти 1 трлн рублей безнадежных долгов в целом по РФ

УрБК, Москва, 20.07.2017. В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн руб. безнадежных долгов граждан перед ...