УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:42

На исполнении у ФССП России находится почти 13 млн производств о взыскании долгов по кредитам на сумму более 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.07.2023. На сегодняшний день у судебных приставов на исполнении находится 12,7 млн производств на общую сумму более 2 трлн руб. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, сообщает «Прайм».

Он также сообщил, что средний размер долга по кредиту составляет более 170 тыс. руб.

«Портрет должника по кредитам выглядит следующим образом: гражданин в возрасте от 30 до 45 лет, который проживает в основном в крупном городе», — добавил директор ФССП РФ.

Он также отметил, что количество исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам ежегодно растет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.08.2018 В 2018 году приставы получили производств по взысканию долгов граждан по кредитам на 2 трлн рублей

В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию задолженности граждан по кредитам на ...

20.08.2018 В 2018 году приставы получили производств по взысканию долгов граждан по кредитам на 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 20.08.2018. В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию ...

20.07.2017 ФССП опровергла данные о безнадежных долгах россиян на 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 20.07.2017. Безнадежными признаны только 11% долгов россиян по банковским кредитам, возвращения которых ...

20.07.2017 Судебные приставы могут списать почти 1 трлн рублей безнадежных долгов в целом по РФ

УрБК, Москва, 20.07.2017. В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн руб. безнадежных долгов граждан перед ...

11.01.2012 Федеральная служба судебных приставов РФ: по итогам года число должников по банковским кредитам выросло, но незначительно

УрБК, Москва, 11.01.2012. Число исполнительных производств по взысканию долгов по банковским кредитам в РФ за год ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (641)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18