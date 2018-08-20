На исполнении у ФССП России находится почти 13 млн производств о взыскании долгов по кредитам на сумму более 2 трлн рублей

В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию задолженности граждан по кредитам на ...20.08.2018 В 2018 году приставы получили производств по взысканию долгов граждан по кредитам на 2 трлн рублей
УрБК, Москва, 20.08.2018. В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию ...20.07.2017 ФССП опровергла данные о безнадежных долгах россиян на 1 трлн рублей
УрБК, Москва, 20.07.2017. Безнадежными признаны только 11% долгов россиян по банковским кредитам, возвращения которых ...20.07.2017 Судебные приставы могут списать почти 1 трлн рублей безнадежных долгов в целом по РФ
УрБК, Москва, 20.07.2017. В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн руб. безнадежных долгов граждан перед ...11.01.2012 Федеральная служба судебных приставов РФ: по итогам года число должников по банковским кредитам выросло, но незначительно
УрБК, Москва, 11.01.2012. Число исполнительных производств по взысканию долгов по банковским кредитам в РФ за год ...