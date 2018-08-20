На исполнении у ФССП России находится почти 13 млн производств о взыскании долгов по кредитам на сумму более 2 трлн рублей

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В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию задолженности граждан по кредитам на ...

В 2018 году приставы получили производств по взысканию долгов граждан по кредитам на 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 20.08.2018. В 2018 году у судебных приставов находилось на исполнении производств по взысканию ...

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