В России за полгода количество должников по кредитам выросло почти до 18 млн

УрБК, Москва, 27.07.2023. На сегодняшний день у судебных приставов на исполнении находится 12,7 млн производств на ...15.02.2022 В Свердловской области зарегистрировано 343 тыс. злостных неплательщиков
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, на территории ...11.12.2020 Число злостных неплательщиков по кредитам в России увеличилось на 2,1 млн человек
УрБК, Москва, 11.12.2020. За 10 месяцев текущего года количество злостных неплательщиков по кредитам в РФ увеличилось ...20.07.2017 ФССП опровергла данные о безнадежных долгах россиян на 1 трлн рублей
УрБК, Москва, 20.07.2017. Безнадежными признаны только 11% долгов россиян по банковским кредитам, возвращения которых ...20.07.2017 Судебные приставы могут списать почти 1 трлн рублей безнадежных долгов в целом по РФ
УрБК, Москва, 20.07.2017. В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн руб. безнадежных долгов граждан перед ...