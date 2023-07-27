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Вчера, 15:01

В России за полгода количество должников по кредитам выросло почти до 18 млн

В России за первые шесть месяцев 2023 года количество неплательщиков по банковским кредитам увеличилось до 17,7 млн. Это на 3,3 млн больше в сравнении с прошлогодними показателями за тот же период, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В этом году сумма задолженности граждан по кредитам достигла 2,5 трлн руб., в то время как год назад она составляла 2,4 трлн руб. Большая часть неплательщиков проживает в Башкортостане, Московской, Свердловской и Челябинской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В ФССП добавили, что принудительное погашение банковских займов осложняют закредитованность россиян и низкая платежеспособность из-за долгов по налогам и оплате услуг ЖКХ.
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