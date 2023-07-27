УрБК, Москва, 22.08.2023. В России за первые шесть месяцев 2023 года количество неплательщиков по банковским кредитам ...

В России за полгода количество должников по кредитам выросло почти до 18 млн

На исполнении у ФССП России находится почти 13 млн производств о взыскании долгов по кредитам на сумму более 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.07.2023. На сегодняшний день у судебных приставов на исполнении находится 12,7 млн производств на ...