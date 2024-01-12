Почти 52% компаний Свердловской области считают рынок стран ЕАЭС наиболее перспективным для экспорта в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По данным ежегодного опроса участников Свердловского областного Союза промышленников и ...Вчера, 12:01 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного Союза промышленников и ...Вчера, 12:00 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного ...12.01.2024 Выручка России от экспорта продукции АПК выросла на 14% в 2023 году
УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем экспорта агропромышленной российской продукции вырос в денежном выражении на 14%. Об ...02.08.2022 Банк России спрогнозировал сокращение экспорта в текущем году на 13-17%
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...