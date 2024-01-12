Почти 52% компаний Свердловской области считают рынок стран ЕАЭС наиболее перспективным для экспорта в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. Рынок стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) перспективным для себя ...Вчера, 13:04 Итоги 2023 года 90% свердловских компаний оценивают либо позитивно, либо нейтрально
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По данным ежегодного опроса участников Свердловского областного Союза промышленников и ...Вчера, 12:01 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного Союза промышленников и ...Вчера, 12:00 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного ...12.01.2024 Выручка России от экспорта продукции АПК выросла на 14% в 2023 году
УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем экспорта агропромышленной российской продукции вырос в денежном выражении на 14%. Об ...