Почти 52% компаний Свердловской области считают рынок стран ЕАЭС наиболее перспективным для экспорта в 2024 году

Рынок стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) перспективным для себя направлением для экспорта назвали 51,9% опрошенных Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) региональных компаний. Такие данные привел сегодня первый вице-президент объединения Александр Породнов на пресс-конференции в Екатеринбурге.



Исследование о состоянии делового климата в Свердловской области на основе компаний — участников СОСПП готовится каждый год. В 2023 году на рынок ЕАЭС экспортные поставки осуществляли 37,3% опрошенных.



Экспортный рынок Центральной Азии (Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) назвали перспективным для себя на 2024 год 24,5% опрошенных (20,6% осуществляли поставки в 2023 году). Рынок Восточной Азии (Китай, Монголия) — 20,6% компаний (17,7%). Рынок Среднего и Ближнего Востока — 12,7% (8,8%), Южной Азии (Индия, Пакистан) — 10,8% (9,8%).



Также в 2024 году у свердловских компаний вырос интерес к экспортным поставкам в страны Африки, Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины). Снизилась заинтересованность в поставках в страны Европы (с 4,9% в 2023 году до 1% в 2024 году) и Северной Америки (с 3,9% до 2%). Интерес к экспорту в Японию и Южную Корею остался на уровне 2023 года — 2,9%.