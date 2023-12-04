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Вчера, 14:05

В Челябинске на одного человека приходится 0,55 кв. метра строящихся квартир

УрБК, Челябинск, 19.02.2024. В Челябинске площадь строящихся квартир на одного жителя в начале 2024 года составила 0,55 кв. м. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Челябинск занял 72-е место рейтинга из 100. На первых строчках списка по вводу жилья оказались Краснодар (5,12 кв. м.), Тюмень (3,44 кв. м.) и Владивосток (3,39 кв. м.). На последних — Комсомольск-на-Амуре (0,05 кв. м.), Биробиджан (0,03 кв. м.) и Мурманск (0,02 кв. м.).

Согласно исследованию, в абсолютных величинах больше всего строится жилья в Москве (16,6 млн кв. м. жилья в многоквартирных домах), Санкт-Петербурге (6,3 млн кв. м.), Краснодаре (6 млн кв. м.), Екатеринбурге (3,9 млн кв. м.) и Тюмени (2,9 млн кв. м.).
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