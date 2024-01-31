Екатеринбург занял шестое место в рейтинге городов РФ по вводу жилья

Материалы по теме

Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по вводу жилья в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области в 2023 году девелоперами введено 1 млн 787 тыс. кв. м. жилья ...

В Челябинске на одного человека в среднем приходится 27,7 кв. метра жилья

УрБК, Челябинск, 08.08.2022. В Челябинске площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного человека, в 2021 году ...

Екатеринбург попал в топ-5 российских городов по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В Екатеринбурге в 2021 году было введено 1 млн 523,4 тыс. кв. метров жилья. Об этом ...

Екатеринбург занял 20 место в рейтинге городов по стоимости вторичного жилья

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Екатеринбург занял 20 место в рейтинге городов РФ по стоимости жилья на вторичном ...

Екатеринбург занял седьмое место в России по стоимости жилья

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге российских городов с самыми высокими ценами ...