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Екатеринбург занял шестое место в рейтинге городов РФ по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В Екатеринбурге площадь строящихся квартир на одного жителя в начале 2024 года составила 2,47 кв. м. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Екатеринбург занял шестое место рейтинга. На первых пяти строчках списка по вводу жилья оказались Краснодар (5,12 кв. м.), Тюмень (3,44 кв. м.), Владивосток (3,39 кв. м.), Красногорск (3,09 кв. м.) и Мытищи (2,95 кв. м.).

Согласно исследованию, по итогам 2023 года в РФ введено более 110 млн кв. м. жилья, что является очередным историческим рекордом. Для сравнения: в 2010 году этот показатель составлял 60 млн кв. м., а в 2005 году — 43,6 млн кв. м.
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