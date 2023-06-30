Екатеринбург вошел в число лидеров по спросу на новое жилье в крупнейших российских городах

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Екатеринбург оказался в числе лидеров по спросу на новое жилье в крупнейших российских городах. Вместе с уральской столицей высокие результаты показали Краснодар, Новосибирск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Ижевск, Ставрополь, Барнаул, сообщается в исследовании федерального девелопера «Самолет».



Представители компании проанализировали рынок первичной недвижимости за пять месяцев 2023 года и сопоставили его результаты с аналогичными периодами 2021 и 2022 годов. Летом минувшего года в связи со сложной экономической ситуацией наблюдалось снижение спроса. В текущем году рынок восстанавливается неравномерно. В Московском регионе спрос на рынке первичной недвижимости вышел на уровень аналогичного периода 2021 года к весне, а региональный рынок новостроек продемонстрировал этот рост уже в начале 2023 года.



«Сокращение спроса на новостройки в регионах в середине 2022 было сильнее, чем в столицах. Но и восстанавливается региональный рынок быстрее: уже в январе-мае 2023 года объем продаж достиг уровня января-мая 2022 года — 6,7 млн кв. м. Лидерами по объему спроса на новое жилье среди крупных городов и городов-миллионников являются Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Ижевск, Ставрополь, Барнаул. Очень хороший потенциал демонстрируют небольшие и средние города, например, подмосковные Видное, Красногорск, Мытищи, Люберцы, города Поволжья — Чебоксары и Пенза, в Центральном федеральном округе — это Тула, в Южной Сибири — Абакан», — прокомментировал управляющий партнер сервиса «Самолет Плюс» Дмитрий Волков.



В крупных городах продажи на человека почти в два раза выше, чем в средних и малых городах. При этом у малых городов высокий потенциал роста спроса. В некоторых подобных населенных пунктах объем продаж на человека в пять и более раз выше, чем в крупных городах.



В настоящее время индекс цен первичного рынка недвижимости в регионах демонстрирует положительную динамику и не стагнирует, в отличие от рынка двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.



«Мы условно разделили города страны на четыре категории: крупные, поменьше, малые и совсем небольшие, по нашей градации — «S». В таких компактных по количеству населения городах, как Таганрог, цена на недвижимость за год выросла на 40%. А в городе Балаково Саратовской области, где мы обязательно откроем офис сервиса «Самолет Плюс», стоимость квартиры в новостройках растет год от года почти на 50%», — дополнил Дмитрий Волков.



Из-за роста спроса в 2020-2021 годы, стимулируемого относительно низкой ипотечной ставкой, на рынке накопился дефицит предложения. Поэтому увеличение объема экспонирования почти на 23% в мае 2023 к маю 2022 — это закономерное выравнивание объема предложения на рынке.



Эксперты «Самолета» также отмечают, что драйвером развития рынка первичной недвижимости остается ипотека. В 2022 году 29% клиентов приобретали квартиры из-за низкой ипотечной ставки, в 2023 году показатель уменьшился до 23%. Среднемесячные объемы ипотеки держатся стабильно — около 400 млрд руб. Несмотря на рост ставок, существует масса возможностей взять кредит по льготным программам. А продление госпрограммы до июля 2024 года существенно поддержит рынок недвижимости в стране.