ГК «КОРТРОС» вошла в пятерку лидеров по объему продаж новостроек за 2023 год в Екатеринбурге

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ГК «КОРТРОС» снова вошла в топ-10 российских застройщиков по объему ввода жилья

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Застройщик Академического района Екатеринбурга занял первое место в Свердловской области по объему ввода жилья в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. ГК «КОРТРОС» заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по итогам ...