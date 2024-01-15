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ГК «КОРТРОС» вошла в пятерку лидеров по объему продаж новостроек за 2023 год в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в топ-5 застройщиков Екатеринбурга по объемам реализации жилой недвижимости по итогам 2023 года. Такие данные приводит аналитический сервис ОБЪЕКТИВ.РФ.

Так, согласно опубликованной информации, ГК «КОРТРОС» заняла третью позицию в рейтинге с 2 тыс. 366 сделками и долей рынка 6,57%.

Всего же в 2023 году объем предложения на первичном рынке многоквартирного жилья Екатеринбурга составлял 3 млрд 066 млн 927 тыс. кв. м. За год застройщиками по договорам долевого участия в рамках ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» было реализовано более 1 млрд 651 млн 640 тыс. кв. м. жилья.

Стоит также отметить, что, по данным портала «Единый ресурс застройщиков», ГК «КОРТРОС» поднялась на пять пунктов в рейтинге российских девелоперов по объему ввода жилья в 2023 году. По сравнению с прошлым периодом компания заняла 14 место в топ-15 крупнейших застройщиков страны. Всего в 2023 году в регионах присутствия девелопер ввел почти 338 тыс. кв. м. жилья. В том числе — многоквартирные дома в Академическом районе Екатеринбурга, Перми, Москве и Московской области.
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