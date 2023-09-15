ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России

УрБК, Москва, 16.02.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает пресс-служба регулятора. ...

Банк России повысил ключевую ставку до 13%

УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает ...

Банк России повысил ключевую ставку до 13%

В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ

УрБК, Москва, 21.07.2023. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Об этом сообщает ...