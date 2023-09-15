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Сегодня, 15:59

ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России

УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в стране. Об говорится в заявлении Центробанка по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%.

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Ранее УрБК писал о том, что совет директоров Банка России 16 февраля принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых.

Очередное плановое заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 22 марта 2024 года.
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