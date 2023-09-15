ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России

УрБК, Москва, 16.02.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...15.09.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 13%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает пресс-служба регулятора. ...15.09.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 13%
УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает ...21.07.2023 В Банке России объявили о завершении восстановительной фазы развития экономики РФ
УрБК, Москва, 21.07.2023. Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Об этом сообщает ...14.06.2019 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
УрБК, Москва, 14.06.2019. Совет директоров Банка России снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, до ...