В Екатеринбурге запустили трамвайное движение в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В «Гортрансе» составили проект расписания движения трамваев в микрорайон Солнечный. ...18.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал начало трамвайного движения в Академическом районе с 22 декабря
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. 22 декабря в Академическом районе Екатеринбурга может начаться регулярное трамвайное ...18.10.2023 В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет введена в эксплуатацию в ...15.09.2023 В Екатеринбурге на две недели закрыли движение трамваев до остановки «Керамическая» из-за строительства ветки в микрорайон Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Екатеринбурге с 16 сентября до 1 октября 2023 года будет закрыто движение трамваев до ...19.01.2016 В микрорайон Солнечный запустят автобусный маршрут № 077
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2016. В екатеринбургский микрорайон Солнечный планируется запустить автобусный маршрут № 077. ...