В Екатеринбурге запустили трамвайное движение в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В «Гортрансе» составили проект расписания движения трамваев в микрорайон Солнечный. ...

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. 22 декабря в Академическом районе Екатеринбурга может начаться регулярное трамвайное ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал начало трамвайного движения в Академическом районе с 22 декабря

В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет введена в эксплуатацию в ...