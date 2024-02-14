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В Екатеринбурге запустили трамвайное движение в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Екатеринбурге состоялся запуск трамвайного движения в микрорайон Солнечный. Об этом в личном Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

«Запуск трамвая в Солнечный микрорайон — значимое событие в жизни всей уральской столицы. Последовательно, шаг за шагом мы работаем над повышением транспортной доступности всех городских микрорайонов», — написал градоначальник.

Для создания маршрута в Солнечный строители проложили более 1,5 км трамвайных путей, установили 58 опор контактной сети, обустроили трамвайное кольцо на улице Окружной, реконструировали прилегающую улично-дорожную сеть и возвели два моста. Кроме этого, на маршруте был выполнен большой объем работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций.

Трамваи в микрорайон Солнечный начнут регулярно ходить с 17 февраля. Курсировать здесь будет продленный маршрут № 9. ЕМУП «Гортранс» уже составило график движения для новой ветки.
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