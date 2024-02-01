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Движение транспорта на 31 километре трассы Екатеринбург — Тюмень восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Движение автотранспорта на 31 км трассы Екатеринбург — Тюмень восстановлено в 13.10. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что ранее движение здесь было перекрыто в связи с ДТП. Объезд был организован на 34 км автодороги Екатеринбург — Тюмень через разворот. В результате ДТП никто не пострадал.
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