Движение транспорта на 31 километре трассы Екатеринбург — Тюмень восстановлено

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Участок трассы Екатеринбург — Тюмень перекрыт на 31 километре из-за ДТП

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Инспекторы ГИБДД перекрыли участок Тюменского тракта на 31 километре в сторону ...

После аварий на трассе Екатеринбург — Тюмень движение для транспорта частично восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Госавтоинспекция сообщила о частичном восстановлении движения на 78 км Тюменского ...

На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП попали восемь автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На 78 километре Тюменского тракта, в Богдановичском районе, произошло массовое ДТП. ...

Движение транспорта на участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. На участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено движение транспорта. ...

На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение транспорта в полном объеме

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Движение на 26 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области открыто в ...