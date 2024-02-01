Движение транспорта на 31 километре трассы Екатеринбург — Тюмень восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Инспекторы ГИБДД перекрыли участок Тюменского тракта на 31 километре в сторону ...01.02.2024 После аварий на трассе Екатеринбург — Тюмень движение для транспорта частично восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Госавтоинспекция сообщила о частичном восстановлении движения на 78 км Тюменского ...01.02.2024 На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП попали восемь автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На 78 километре Тюменского тракта, в Богдановичском районе, произошло массовое ДТП. ...02.11.2023 Движение транспорта на участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. На участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено движение транспорта. ...01.02.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение транспорта в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Движение на 26 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области открыто в ...