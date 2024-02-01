Участок трассы Екатеринбург — Тюмень перекрыт на 31 километре из-за ДТП

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Инспекторы ГИБДД перекрыли участок Тюменского тракта на 31 километре в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации, там столкнулись грузовики MAN и Volvo, сообщает официальный Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.



«Автоинспекторы организовали объезд участка на 34 км автодороги Екатеринбург — Тюмень через разворот», — говорится в сообщении.



В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД и МЧС устраняют последствия аварии.