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Участок трассы Екатеринбург — Тюмень перекрыт на 31 километре из-за ДТП

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Инспекторы ГИБДД перекрыли участок Тюменского тракта на 31 километре в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации, там столкнулись грузовики MAN и Volvo, сообщает официальный Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.

«Автоинспекторы организовали объезд участка на 34 км автодороги Екатеринбург — Тюмень через разворот», — говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД и МЧС устраняют последствия аварии.
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