Участок трассы Екатеринбург — Тюмень перекрыт на 31 километре из-за ДТП

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На 78 километре Тюменского тракта, в Богдановичском районе, произошло массовое ДТП. ...08.12.2023 Участок на 27 км Тюменского тракта в сторону Екатеринбурга закрыт для движения из-за ДТП
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Участок автотрассы Екатеринбург — Тюмень на 27 километре закрыт для движения в сторону ...29.11.2023 Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской ...22.04.2019 На 14-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень ликвидировали опасный разворот
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2019. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 14-м км федеральной трассы Р-351 ...01.02.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение транспорта в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Движение на 26 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области открыто в ...