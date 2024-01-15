На Среднем Урале на следующей неделе ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Свердловской области на следующей неделе прогнозируется потепление. Также синоптики обещают окончание обильных снегопадов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



В частности, с 19 по 25 февраля ночью в регионе ожидается температура воздуха минус 13-18 градусов, днем — минус 4-9 градусов.



Кроме того, синоптики прогнозируют окончание обильных снегопадов на Среднем Урале.



«С приходом арктического антициклона закончился период обильных снегопадов, характерных для нынешней зимы, и, похоже, до конца февраля они не возобновятся: согласно предварительным расчетам снег, в основном небольшой, вероятен лишь в отдельные дни текущего месяца», — говорится в сообщении.