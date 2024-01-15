На Среднем Урале на следующей неделе ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...30.11.2023 На Среднем Урале на следующей неделе похолодает до минус 13 градусов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В декабре в Свердловской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. ...15.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается потепление до +23 градусов
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...11.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +22 градусов
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...