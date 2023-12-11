«Россети» — МЭС Урала в 2024 году проведут вертолетный тепловизионный контроль более 1,4 тыс. км ЛЭП в Югре

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтировали 44 контура заземления на ...20.03.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2023 году проведут тепловизионный контроль 1,3 тыс. километров ЛЭП в Югре
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Специалисты «Россети» — МЭС Урала проведут диагностику на 25 линиях электропередачи ...18.01.2022 В 2021 году «Россети ФСК ЕЭС» провели тепловизионный контроль более 670 км линий электропередачи в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Сотрудники «Россети ФСК ЕЭС» в 2021 году провели тепловизионный контроль более 670 км ...29.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» расширили просеки 16 магистральных линий электропередачи Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» расширила просеки 16 магистральных линий электропередачи ...02.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» до конца года проведут тепловизионный контроль на 14 линиях электропередачи Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») до конца года завершит программу ...