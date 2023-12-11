«Россети» — МЭС Урала в 2024 году проведут вертолетный тепловизионный контроль более 1,4 тыс. км ЛЭП в Югре

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала проведут вертолетный тепловизионный контроль более 1,4 тыс. км ЛЭП в Югре в 2024 году. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



Энергетики проведут на ключевых магистральных линиях электропередачи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в том числе участвующих в выдаче мощности Няганьской и Нижневартовской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-1, вертолетный тепловизионный контроль с использованием устройств инфракрасного контроля с высокой чувствительностью, которые фиксируют малейшие изменения температуры.



Это позволит выявить аномальные нагревы в местах соединения проводов и предотвратить возникновение технологических нарушений.



Все обнаруженные дефекты будут устранены в рамках ремонтной программы.