Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2023 году проведут тепловизионный контроль 1,3 тыс. километров ЛЭП в Югре

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Специалисты «Россети» — МЭС Урала проведут диагностику на 25 линиях электропередачи (ЛЭП) 220-500 кВ при помощи вертолетной техники. Это позволит обследовать энерготранзиты, трассы которых проходят в труднодоступной местности, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



По словам специалистов, благодаря проведенным работам энергетики своевременно выявят дефекты контактных соединений проводов ЛЭП и устранят их в рамках ремонтной кампании. В результате будет обеспечено надежное электроснабжение региона, где живет 1,7 млн человек и добывается более 40% нефти в стране.



«Тепловизор — высокочувствительное оптическое устройство инфракрасного контроля, способное фиксировать температурные изменения на расстоянии от объекта. Оборудование помогает выявить повышенные нагревы в местах контактного соединения проводов действующей ЛЭП и предотвратить возникновение возможных технологических нарушений», — говорится в сообщении.



Отметим, что ранее в 2022 году специалисты обследовали 25 магистральных ЛЭП в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре общей протяженностью также более 1,3 тыс. км. В том числе проведен тепловизионный контроль линий, передающих электроэнергию от Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, которые входят в топ-5 самых мощных тепловых электростанций России.