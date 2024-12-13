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13.12.2024

«Россети» при помощи вертолетов провели диагностику 5 тыс. км линий электропередачи Западной Сибири

УрБК, Тюмень, 13.12.2024. В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили тепловизионное обследование 45 линий электропередачи 220–500 кВ, сообщает пресс-служба компании. Эти работы обеспечат надежность энергоснабжения 6 млн жителей регионов и промышленных предприятий. Особенное внимание специалисты уделяли тем объектам, которые участвуют в схемах выдачи мощности Нижневартовской, Няганской, Уренгойской и Сургутских ГРЭС.

«Россети» при помощи вертолетов провели диагностику 5 тыс. км линий электропередачи Западной Сибири
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

В 2025 году энергетики планируют диагностировать 34 энерготранзита 220-500 кВ общей протяженностью более 2,4 тыс. км. Эту диагностику также планируют выполнять с помощью вертолетов.

«Вертолетные облеты с тепловизионным контролем выполняются для обследования ЛЭП, расположенных в труднодоступной местности. Обычно такая работа проводится в холодное время года, чтобы между температурами окружающей среды и элементами линий электропередачи была значительная разница», — объясняют специалисты.

Такое обследование регистрирует невидимое человеческому глазу ИК-излучение, что позволяет выявить аномальные нагревы в местах соединения проводов без отключения энергообъекта и таким образом предотвратить возникновение технологических нарушений.
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