УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:43

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

На экскурсии зрителей познакомят с «западной частью» проекта «Пермское посольство», созданного совместно с Пермской государственной художественной галереей на примере 20 картин европейских художников XVI-XIX веков. Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова расскажет об отношениях художников с заказчиками в Италии, Фландрии и Голландии, предложит зрителям различные варианты прочтения мифологических сцен мастерами разных школ и беседу об особенностях региональных музейных коллекций.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Подвиги сердца»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...

22.01.2024 «Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»

В Екатеринбургский музей ИЗО прибудет коллекция из Пермской художественной галереи ...

22.01.2024 В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 января прибудет коллекция ...

15.08.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдет открытая экскурсия «Детективы прошлого» в честь Дня археолога

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится открытая ...

27.07.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (368)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18