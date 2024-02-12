В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.На экскурсии зрителей познакомят с «западной частью» проекта «Пермское посольство», созданного совместно с Пермской государственной художественной галереей на примере 20 картин европейских художников XVI-XIX веков. Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова расскажет об отношениях художников с заказчиками в Италии, Фландрии и Голландии, предложит зрителям различные варианты прочтения мифологических сцен мастерами разных школ и беседу об особенностях региональных музейных коллекций.