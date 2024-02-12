В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...22.01.2024 «Пермское посольство» едет в «Эрмитаж-Урал»
В Екатеринбургский музей ИЗО прибудет коллекция из Пермской художественной галереи ...22.01.2024 В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 января прибудет коллекция ...15.08.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдет открытая экскурсия «Детективы прошлого» в честь Дня археолога
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится открытая ...27.07.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...