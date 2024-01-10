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ММК анонсировал установку нового ломоперерабатывающего оборудования в 2024 году

УрБК, Магнитогорск, 15.02.2024. В 2024 году в рамках программы модернизации Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на предприятии планируется установка нового ломоперерабатывающего оборудования, сообщает пресс-служба компании.

«В данный момент полным ходом идет масштабная реконструкция копрового цеха, предполагающая введение нового оборудования. В частности, впервые за долгие годы будет введена в эксплуатацию новая колоннада, которая предоставит новые возможности. Там будут новые краны, новые огнерезные площадки. Также в 2024 году планируется установка нового ломоперерабатывающего оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2023 году комбинат принял около 3,5 млн т металлического лома, из которых 1,1 млн т были негабаритными (требующими дополнительной переработки).

14 февраля 2024 года копровый цех ММК отметил 90-летие (ломоперерабатывающий участок на комбинате официально был введен в строй 14 февраля 1934 года).
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