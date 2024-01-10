ММК анонсировал установку нового ломоперерабатывающего оборудования в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из ...24.11.2023 В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области в 2024 году тарифы на электричество повышаться не будут. Такая ...20.10.2023 В Челябинске 54% строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут в эксплуатацию в 2024 году
УрБК, Челябинск, 20.10.2023. В Челябинске 3% квартир (0,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в 2025 ...20.10.2023 В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...06.07.2021 В России к 2024 году средний размер страховой пенсии превысит 20 тыс. рублей
УрБК, Москва, 06.07.2021. В 2024 году средний размер страховой пенсии по старости достигнет 20 тыс. 388 руб. Об этом ...