РОАД: Дефицит легковых автомобилей на российском рынке преодолен

УрБК, Москва, 18.01.2024. Доля автомобилей китайского производства на российском авторынке составляет 50%, пишет ТАСС, ...29.10.2021 Российские дилеры ожидают падения продаж на российском авторынке в октябре
УрБК, Москва, 29.10.2021. Дилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в России по итогам октября. Тому способствуют ...15.07.2016 РОАД: В 2017 году в России будет продано лишь 1,2 млн автомобилей
УрБК, Москва, 15.07.2016. По прогнозам Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД), в 2017 году будет продано ...14.07.2016 Количество представленных в России моделей новых автомобилей снизилось до 300
В связи с падением продаж и сокращением спроса на новые автомобили в России импортеры сократили представляемые ...09.10.2015 РОАД: в октябре падение продаж легковых автомобилей усилится
УрБК, Москва, 09.10.2015. По оценке специалистов Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в октябре падение продаж ...