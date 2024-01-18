РОАД: Дефицит легковых автомобилей на российском рынке преодолен

УрБК, Москва, 29.10.2021. Дилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в России по итогам октября. Тому способствуют ...

Российские дилеры ожидают падения продаж на российском авторынке в октябре

РОАД: В 2017 году в России будет продано лишь 1,2 млн автомобилей

УрБК, Москва, 15.07.2016. По прогнозам Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД), в 2017 году будет продано ...