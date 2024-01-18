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РОАД: Дефицит легковых автомобилей на российском рынке преодолен

УрБК, Москва, 14.02.2024. Дефицит легковых автомобилей, который наблюдался на российском авторынке в 2022 году, уже преодолен. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

По оценке РОАД, кризис на авторынке удалось преодолеть за счет параллельного импорта, увеличения числа китайских автомобилей, а также выстраивания новых логистических цепочек отечественным автопромом.

«В целом продолжается переформатирование авторынка. И, что касается цен, сейчас идет падение потребительского спроса. Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года. Но говорить о серьезном снижении ценников пока сложно», — подчеркивают в ассоциации.
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