«МегаФон»: Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных турнаправлений среди китайских туристов

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область заняла девятую строчку в рейтинге среди регионов по числу ...29.08.2023 «МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...08.12.2021 «МегаФон»: Наиболее популярными соцсетями у свердловчан в 2021 году стали «ВКонтакте», Instagram и TikTok
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Эксперты сотового оператора «МегаФон» проанализировали предпочтения жителей Среднего ...06.03.2018 Китайские туристы стали чаще посещать Россию
Посол Китая в России Ли Хуэй заявил, что решение о введении электронных виз для посещения России значительно облегчило ...04.07.2016 Екатеринбург вошел в десятку самых популярных направлений у иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2016. Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных российских направлений среди иностранных ...