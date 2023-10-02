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«МегаФон»: Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных турнаправлений среди китайских туристов

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Согласно исследованию «МегаФона», Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных туристических направлений среди китайских путешественников. По сравнению с прошлогодними показателями турпоток из Поднебесной в Свердловскую область в 2024 году вырос более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

По статистике оператора, наиболее популярными направлениями (57%) среди китайских туристов стали Москва и Санкт-Петербург. Также повышенным спросом пользуются Мурманская, Иркутская и Тверская области.

Во время путешествия по России у туристов из Китая больше всего интернет-трафика уходит на приложение WeChat (на него приходится каждый четвертый потраченный гигабайт). На втором месте самый распространенный в Китае мессенджер QQ (около 5% всего трафика), на третьем — поисковик Baidu.com.

Кроме того, в российском роуминге китайские туристы активно смотрят видео в TikTok и посещают интернет-магазин Taobao.

Отметим, что интерес к России также растет и среди путешественников из ОАЭ: по сравнению с январем 2023 года число туристов из этой страны увеличилось в 2,8 раза. Спрос на туры по РФ среди японских путешественников вырос на 31%, вьетнамских — на 85%, иранских — на 75%.
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