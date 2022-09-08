Жители Свердловской области вошли в топ-10 самых активных путешественников по версии «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Летом 2022 года число путешествующих по России свердловчан выросло на 20% по сравнению ...29.07.2019 Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге наиболее кредитно-активных регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности российских ...24.09.2014 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга самых активных авиапассажирских регионов
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2014. Свердловская область вошла в первую десятку рейтинга самых активных авиапассажирских ...19.08.2014 Свердловская область заняла второе место в России по числу потребительских кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2014. По итогам I полугодия 2014 года Свердловская область заняла второе место в России по ...28.03.2011 Свердловская область вошла в десятку регионов с самым низким возрастом легковых автомобилей в России
УрБК, Москва, 28.03.2011. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13 лет. Годом ранее этот показатель ...