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Жители Свердловской области вошли в топ-10 самых активных путешественников по версии «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область заняла девятую строчку в рейтинге среди регионов по числу путешествующих жителей. Наиболее активными туристами стали ее обитатели в возрасте 31-45 лет, сообщает пресс-центр «МегаФона» на Урале.

Лидером по общему количеству принятых в этом сезоне туристов стал Краснодарский край, на втором месте оказалась Москва, на третьем — Санкт-Петербург. Дагестан и Татарстан также вошли в пятерку туристически привлекательных регионов.

Лидером минувшего летнего сезона по приросту туристического трафика стала Мурманская область — в этом году ее посетили на 39% больше российских путешественников, чем в прошлом. По 17% прибавили Амурская область и Дагестан. По 16% — Забайкальский край и Калининградская область.

Космодром «Восточный» на Дальнем Востоке, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане, а также курортный город Зеленоградск в Калининградской области вызвали у путешественников наибольший интерес.

Также пользовалась спросом среди россиян и Свердловская область — в регион приехало на 11% больше путешественников, чем в прошлом году. Средний Урал стал точкой притяжения для москвичей, петербуржцев, жителей Самары, Оренбурга и соседней Башкирии.

Эксперты отмечают, что в путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.
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