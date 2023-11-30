Российские кредиторы за год заявили на 25% меньше требований к должникам

УрБК, Москва, 30.11.2023. Количество россиян, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, по ...29.04.2020 Чистая прибыль «Газпрома» за 2019 год по МСФО упала на 17%
УрБК, Москва, 29.04.2020. Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 ...08.04.2015 В I квартале количество банкротств компаний выросло на 22%
За первые три месяца текущего года количество российских компаний, которые признаются банкротами, увеличилось на 22% по ...08.04.2015 В I квартале количество банкротств компаний выросло на 22%
УрБК, Москва, 08.04.2015. За первые три месяца текущего года количество российских компаний, которые признаются ...28.03.2013 ОАО «Газпром» сократило чистую прибыль почти на 40% по итогам 2012 года
УрБК, Москва, 28.03.2013. По итогам 2012 года ОАО «Газпром» снизило чистую прибыль по РСБУ на 37%, или в 1,6 раза — до ...