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Российские кредиторы за год заявили на 25% меньше требований к должникам

УрБК, Москва, 13.02.2024. За 2023 год кредиторы в России заявили на 25% меньше финансовых требований к должникам в рамках дел о банкротстве по сравнению с предыдущим годом (5,6 трлн руб. против 7,4 трлн руб.). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные «Федресурса».

При этом общая сумма по удовлетворенным в суде требованиям кредиторов к должникам в рамках дел о банкротстве в 2023 году составила 394 млрд руб. (плюс 34% по сравнению с предыдущим годом).

Ранее УрБК писал, что количество россиян, которые потенциально могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, за год выросло на 11%, до 9,79 млн человек.
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