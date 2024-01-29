Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 29.01.2023. По состоянию на 12.16 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 174 пунктов. С момента ...23.01.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 23.01.2023. По состоянию на 11.38 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 179 пунктов. С момента ...30.10.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 30.10.2023. По состоянию на 12.36 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 242 пунктов. С момента ...29.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%
УрБК, Москва, 29.08.2023. По состоянию на 12.15 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 215 пунктов. С момента ...14.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2%
УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 12.20 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 219 пунктов. С момента ...