УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:19

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 29.08.2023. По состоянию на 12.15 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 215 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,51%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:37 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 28.08.2023. По состоянию на 12.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 183 пункта. С момента ...

14.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2%

УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 12.20 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 219 пунктов. С момента ...

14.06.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,9%

УрБК, Москва, 14.06.2023. По состоянию на 10.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 782 пунктов. С момента ...

21.04.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,1%

УрБК, Москва, 21.04.2023. По состоянию на 11.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 640 пунктов. С момента ...

19.04.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 19.04.2023. По состоянию на 11.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 627 пунктов. С момента ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города
Архив новостей
Август 2023 (706)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18