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Вчера, 14:18

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 27.10.2023. По состоянию на 12.16 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 236 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,4%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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