Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 01.11.2023. По состоянию на 12.17 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 210 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,3%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

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