Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2%

УрБК, Москва, 24.07.2023. По состоянию на 11.40 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 942 пунктов. С момента ...15.06.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,05%
УрБК, Москва, 15.06.2023. По состоянию на 12.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 766 пунктов. С момента ...14.06.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,9%
УрБК, Москва, 14.06.2023. По состоянию на 10.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 782 пунктов. С момента ...21.04.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,1%
УрБК, Москва, 21.04.2023. По состоянию на 11.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 640 пунктов. С момента ...19.04.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%
УрБК, Москва, 19.04.2023. По состоянию на 11.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 627 пунктов. С момента ...