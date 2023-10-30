Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 27.10.2023. По состоянию на 12.16 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 236 пунктов. С момента ...31.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%
УрБК, Москва, 31.08.2023. По состоянию на 12.30 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 221 пункта. С момента ...29.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%
УрБК, Москва, 29.08.2023. По состоянию на 12.15 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 215 пунктов. С момента ...28.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%
УрБК, Москва, 28.08.2023. По состоянию на 12.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 183 пункта. С момента ...14.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2%
УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 12.20 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 219 пунктов. С момента ...