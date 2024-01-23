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23.01.2024

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 23.01.2023. По состоянию на 11.38 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 179 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,2%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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