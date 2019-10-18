УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На 1 февраля уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге составляет 0,28%, говорится в материалах городского центра занятости. В настоящее время статус безработного имеют 2 тыс. 083 жителя уральской столицы. Отметим, что биржа труда предлагает екатеринбуржцам и гостям города 22 тыс. 836 вакансий.

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