Уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге составляет 0,28%

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. По состоянию на 15 октября 2019 года численность официально зарегистрированных ...05.05.2015 В Свердловской области число безработных более чем на 3 тыс. превышает количество вакансий
В Свердловской области число безработных на 3 тыс. превышает количество вакансий. Для сравнения, на начало апреля ...05.05.2015 В Свердловской области число безработных более чем на 3 тыс. превышает количество вакансий
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2015. В Свердловской области число безработных на 3 тыс. превышает количество вакансий. Для ...02.04.2012 Уровень регистрируемой безработицы в Туринске составляет 2,39%
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2012. За период январь — март 2012 года в Туринский ЦЗ обратилось за предоставлением ...17.11.2010 Уровень регистрируемой безработицы в Полевском составляет 1,55%
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. С начала 2010 года в центр занятости населения города Полевского за предоставлением ...