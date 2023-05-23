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Российские банки отклоняют две из трех заявок на потребкредиты

УрБК, Москва, 13.02.2024 По данным статистики финансового маркетплейса «Сравни», за ноябрь и декабрь 2023 года финорганизации РФ отклонили почти две трети всех заявок на получение необеспеченных кредитов (56%). Об этом пишут «Известия».

Так, в первой половине 2023 года банки одобряли каждый второй запрос на потребительский кредит, однако уже в августе число отказов резко увеличилось.

Менеджер продукта «Кредитный рейтинг» компании «Сравни» Игорь Корчагин пояснил, что эта тенденция связана со вступлением в силу в IV квартале новых макропруденциальных ограничений Центробанка, согласно которым был установлен лимит по выдаче потребзаймов для клиентов с долговой нагрузкой 50-80%. Кроме того, регулятор снизил до 5% порог по выдаче кредитов наличными россиянам с долговой нагрузкой больше 80%.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментируя данные статистики, сообщила, что превентивные решения регулятора и рост отказов со стороны банков вполне объяснимы: на финансовом рынке не хотят надувания кредитного пузыря и массового невозврата займов.
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