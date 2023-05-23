Российские банки отклоняют две из трех заявок на потребкредиты

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Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой

УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III ...

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Российские банки в I квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных ...

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УрБК, Москва, 21.11.2017. С января по октябрь 2017 года российские банки одобряли каждую третью заявку на кредит (33%), ...