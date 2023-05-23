Российские банки отклоняют две из трех заявок на потребкредиты

Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Это ...23.05.2023 Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой
УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III ...08.04.2019 Российские банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов
Российские банки в I квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных ...08.04.2019 Российские банки стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов
УрБК, Москва, 08.04.2019.Российские банки в I квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически ...21.11.2017 За год доля одобренных российскими банками кредитов снизилась до 33%
УрБК, Москва, 21.11.2017. С января по октябрь 2017 года российские банки одобряли каждую третью заявку на кредит (33%), ...