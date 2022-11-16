В Екатеринбурге 16 февраля состоится открытие нового флагманского офиса УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге 16 февраля в 13.00 состоится открытие нового флагманского офиса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в бизнес-центре «Саммит» (ул. 8 Марта, 51, 1 этаж). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В новом отделении УБРиР предлагается вся линейка основных банковских продуктов и сервисов для физических и юридических лиц. Впервые в этом офисе УБРиР запускает подразделение для обслуживания клиентов премиального сегмента», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в качестве почетного гостя на мероприятие приглашен глава Екатеринбурга Алексей Орлов.