В Екатеринбурге 16 февраля состоится открытие нового флагманского офиса УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Москве новый офис. ...01.03.2018 УБРиР в марте проведет в Екатеринбурге Ural HR Forum
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2018. 22 марта 2018 года при поддержке Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в ...20.12.2017 УБРиР расширил офисную сеть в Санкт-Петербурге до девяти отделений
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 18 декабря открыл девятое по счету ...11.02.2016 УБРиР и ВУЗ-банк проведут обучающий семинар для работодателей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и ВУЗ-банк 16 февраля проведут семинар ...08.11.2012 ОАО «УБРиР» расширяет сеть отделений в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2012. Уральский банк реконструкции и развития усиливает позиции в своем домашнем регионе. В ...