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В Екатеринбурге 16 февраля состоится открытие нового флагманского офиса УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге 16 февраля в 13.00 состоится открытие нового флагманского офиса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в бизнес-центре «Саммит» (ул. 8 Марта, 51, 1 этаж). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В новом отделении УБРиР предлагается вся линейка основных банковских продуктов и сервисов для физических и юридических лиц. Впервые в этом офисе УБРиР запускает подразделение для обслуживания клиентов премиального сегмента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве почетного гостя на мероприятие приглашен глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
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